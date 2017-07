Statele Unite impun sanctiuni fara pracedent impotriva "dictatorului" Nicolas Maduro, presedintele unei Venezuele izolate si divizate

"Alegerile ilegitime de ieri confirma ca Maduro este un dictator care desconsidera vointa poporului venezuelean", a afirmat secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, citat intr-un comunicat difuzat de ministerul sau, in care este anuntata "inghetarea tuturor activelor" pe care le poseda presedintele venezuelean in Statele Unite.Reactia Washingtonului vine la o zi dupa alegerea controversata a Adunarii Constituante dorite de presedintele socialist Nicolas Maduro, un scrutin marcat de violente ce s-au soldat cu 10 morti.Opozitia venezueleana a boicotat scrutinul si a refuzat sa desemneze candidati pentru Adunarea Constituanta, pe care o considera o modalitate de consolidare a puterii presedintelui Nicolas Maduro.Noua Adunare Constituanta cu 545 de membri ar urma sa inlocuiasca pe termen nedefinit actualul Parlament, singura institutie a statului dominata de opozitie. Opozantii se tem ca procesul de inlocuire a Constitutiei din 1999 i-ar putea permite lui Maduro sa evite organizarea de alegeri prezidentiale in 2018, conform calendarului electoral in vigoare.Presedintele venezuelean Nicolas Maduro este sustinut de militari si de magistrati, dar peste 80% din venezueleni sunt nemultumiti de modul in care conduce tara, iar 72% sunt impotriva reformei constitutionale, potrivit unui sondaj efectuat de institutul Datanalisis.Protestele impotriva regimului socialist din Venezuela si contramanifestatiile s-au soldat, incepand din luna aprilie, cu 115 morti.Criza economica grava prin care trece tara a creat penurie de alimente si de produse de prima necesitate si probleme in sectoare publice vitale, precum serviciile medicale.