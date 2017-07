Libera circulatie intre tarile Uniunii Europene si Marea Britanie se va incheia in martie 2019

"Libera circulatie se va incheia in martie 2019", a declarat purtatorul de cuvant guvernamental. Acesta a mai spus ca ministrii au lansat deja mai multe propuneri referitoare la drepturile cetatenilor europeni in perioada post-Brexit."Alte elemente ale sistemului de imigratie post-Brexit vor fi prezentate la termen, ar fi gresit sa speculam cum ar arata acest sistem sau sa sugeram ca libera circulatie va continua sa arate ca in prezent", a mai adaugat purtatorul de cuvant al Theresei May.