SUA: Presedintele Trump l-a inlaturat pe Anthony Scaramucci, dupa doar zece zile ca director de comunicare la Casa Alba

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis luni seara sa-l inlature pe Anthony Scaramucci din pozitia de director de comunicare, la recomandarea noului sef de cabinet al liderului republican, John F. Kelly. Finantistul Scaramucci si-a petrecut doar zece zile extrem de controversate la conducerea departamentului de comunicare de la Casa Alba, relateaza New York Times, citat de news.ro.De asemenea, indepartarea din functie a fostului finantist si bancher de pe Wall Street, care nu avea nicio experienta in comunicare politica inainte de a prelua functia de la Casa Alba, are loc la doar cateva zile dupa ce Scaramucci a lansat o tirada verbala extrem de dura la adresa unor inalti oficiali din administratia Trump.Numirea din urma cu zece zile a lui Scaramucci a dus la doua demisii importante in administratia Trump, fiind vorba de plecarea fostului purtator de cuvant Sean Spicer si a fostului sef de cabinet Reince Priebus.Scaramucci s-a laudat ca el raspunde direct presedintelui Trump, ci nu sefului de cabinet John F. Kelly.Insa, Kelly le-a transmis extrem de clar angajatilor administratiei ca el este la conducere in aripa vestica a Casei Albe.Nu este clar daca Scaramucci va pastra o pozitie in administratia presedintelui Trump.