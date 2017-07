Pentagonul, ingrijorat de posibilitatea ca Turcia sa cumpere sistemul antiaerian S-400 produs de Rusia

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan negociaza cu autoritatile rusesti achizitionarea sistemului de rachete sol-aer S-400.Pentagonul nu vede insa cu ochi bun aceasta tranzactie, temandu-se ca sistemul nu va functiona cu echipamentele folosite de ceilalti 28 de membri ai Aliantei, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul de nava Jeff Davis."In general este mai degraba o idee buna pentru aliati sa cumpere material care opereaza impreuna", a spus acesta."Ne dorim ca fiecare aliat, fiecare parteneri cu care actionam impreuna sa cumpere lucruri care investesc in alianta noastra", a adaugat el.Presa turca a scris in ultimele zile ca un acord a fost finalizat cu Rusia.S-400 are o raza de actiune de 400 de kilometri si este conceput pentru a dobori avioanele inamice.