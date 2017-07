Rusia avertizeaza autoritatile din Polonia sa nu se atinga de monumentele sovietice din Al Doilea Razboi Mondial

Luna trecuta, parlamentarii polonezi au actualizat legislatia de "decomunizare" a tarii, interzicand toate simbolurile totalitare, inclusiv monumentele de propaganda sovietica ridicate dupa al Doilea Razboi Mondial in Polonia.Insa, oficialii ministerului rus de Externe au avertizat ca vor exista "masuri asimetrice" daca autoritatile poloneze demonteaza monumentele sovietice ce glorifica victoria Armatei Rosii.Moscova ar putea sa refuze eliberarea de vize pentru oficialii polonezi si sa reduca relatiile comerciale cu Varsovia.Victoria trupelor sovietice asupra fortelor naziste de pe teritoriul polonez in 1944-1945 ramane o problema spinoasa in relatiile dintre Moscova si Varsovia.Multi polonezi sustin ca armata rosie a reprezentat o forta de ocupatie si nu o forta eliberatoare, avand in vedere pactul Ribbentrop-Molotov semnat intre cele doua mari puteri in 1939, prin care URSS si Germania si-au impartit Polonia.Ministerul de Externe de la Moscova si-a exprimat deja furia cu privire la decizia Poloniei de a exclude Rusia dintr-un proiect domestic de construire a unui muzeu la Sobibor - un cunoscut lagar de exterminare al nazistilor din apropierea granitei cu Ucraina.Se pare ca partea rusa a fost invitata sa participe la proiect in urmp cu patru ani, dar guvernantii polonezi au decis luna asta ca la proiect va participa doar Polonia, Israel, Olanda si Slovacia.Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat autoritatile poloneze de "rusofobie" si de o tentativa de a diminua rolul de eliberator al URSS.In 1943, locotenentul rus Alexander Pechersky a condus o revolta disperata a prizonierilor evrei impotriva gardienilor nazisti de la lagarul de exterminare Sobibor.De asemenea, ministerul rus a condamnat noua legislatie a "decomunizarii", sustinand ca reprezinta o "provocare scandaloasa" si a avertizat ca vor exista "consecinte"."URSS a platit cel mai scump pret pentru eliberarea Poloniei - pe teritoriul acelei tari, in batalii cu inamicii, peste 600.000 de soldati si ofiteri sovietici au murit si au fost ingropati. Sute de mii de prizonieri sovietici de razboi, care au murit in lagarele de concentrare naziste, sunt ingropati tot in Polonia".Mai multi oficiali polonezi au declarat ca nu se vor atinge de cimitirele soldatilor sovietici din Polonia.Exista aproximativ 500 de monumente sovietice de razboi in Polonia, iar alte aproximativ 4.000 in tarile central si est-europene, cele mai multe fiind gazduite de Ungaria.In 2007, demontarea unei statui a Armatei Rosii din Tallinn a generat un protest violent din partea rusofonilor estonieni si un atac cibernetic masiv asupra site-urilor guvernamentale din Estonia.Relatiile ruso-poloneze s-au deteriorat dramatic in 2010, dupa ce o aeronava cu zeci de inalti demnitari polonezi s-a prabusit in ceata groasa de pe aeroportul Smolensk. Printre persoanele decedate in tragedia aviatica s-a numarat inclusiv presedintele Lech Kaczynski.Anchetatorii au concluzionat ca este vorba de o eroare de pilotaj, dar oficialii polonezi suspecteaza ca echipajul de zbor prezidential a primit informatii intentionat incorecte din partea controlorilor de trafic aerian din Rusia.