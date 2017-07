Statele UE isi disputa preluarea agentiilor din Londra dupa Brexit

Ofertele pentru gazduirea Autoritatii Bancare Europene (EBA) si a Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), care impreuna necesita peste 1.000 de angajati, trebuie facute pana la finalul zilei de luni.Un numar de 21 de tari si-au exprimat deja interesul pentru Agentia pentru Medicamente, in timp ce opt au indicat ca vor Autoritatea Bancara. Aceste numere s-ar putea schimba, insa, in conditiile in care inscrierile sunt permise pana la miezul noptii.Estonia, Letonia, Lituania si Slovenia sunt singurele tari ce nu ar urma sa depuna oferte. Franta, cu orasele Paris si Lille, Germania cu Frankfurt si Bonn, Austria, Irlanda, Ungaria si Polonia liciteaza pentru ambele agentii, desi nicio tara nu va avea voie sa le gazduiasca pe amandoua.Comisia Europeana va evalua candidaturile pana in luna septembrie, insa decizia ramane in sarcina liderilor UE, care vor incerca sa ajunga la un consens cand se vor reuni la urmatorul summit european, in luna octombrie. Ministrii pentru afaceri europene vor organiza apoi un vot in noiembrie, intr-un proces pe care unii l-au asemuit cu concursul de muzica Eurovision.Printre criteriile de selectie sunt infrastructura respectivului oras, legaturile de transport, locurile de munca pentru familiile angajatilor si necesitatea de a raspandi institutiile UE de-a lungul Europei. Tarile membre cele mai noi, din Est, vor sustine ca trebuie sa aiba prioritate deoarece au mai putine institutii UE decat vechile state membre din Vest.