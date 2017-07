Pentru prima oara, Ucraina va importa carbune din Statele Unite ale Americii

In virtutea contractului semnat la jumatatea lunii iulie si prezentat luni presei de catre producatorul american XCoal si ucrainenii de la TsentrEnergo, o prima nava cargo va descarca in Ucraina 85.000 de tone de carbune la inceputul lui septembrie. Obiectivul este sa se importe, in total, 700.000 de tone pana la finele lui 2017, a precizat directorul companiei ucrainene, Oleg Kozemko."Este o zi istorica", a spus si Emie Thrasher, PDG-ul grupului american din Pennsylvania (Est).O serie de companii ucrainene s-au vazut nevoite sa se aprovizioneze din Rusia dupa ce Kievul a interzis la jumatatea lui martie toate schimburile comerciale cu zonele din est controlate de separatistii pro-rusi.Pana atunci, regiunile estice bogate in antracit au continuat sa aprovizioneze restul tarii cu acest tip de carbune folosit de centralele termice, in ciuda razboiului care s-a soldat cu peste 10.000 de morti in trei ani.Ucraina nu mai cumpara de aproape doi ani gaze naturale din Rusia.Donald Trump a promis sa relanseze productia de carbune in Statele Unite si a semnat in martie un decret care ordona reexaminarea unei legi esentiale a lui Barack Obama in privinta climatului, "Clean Power Plan", care impune centralelor termice reducerea emisiilor de CO2.