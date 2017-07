​​VIDEO Sistemul anti-racheta THAAD, testat din nou cu succes: SUA au interceptat o racheta balistica lansata dintr-un avion deasupra Pacificului

Testul sistemului THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) a avut loc in zona oceanului Pacific. Un avion militar C-17 a lansat din aer o racheta-tinta balistica cu raza medie, iar o baterie THAAD amplasata in Kodiak, Alaska a detectat-o si a doborat-o cu un singur interceptor lansat.Testul cu succes este al doilea in aceeasi luna dupa ce pe 12 iulie sistemul THAAD a interceptat cu succes o racheta balistica cu raza intermediara.Exercitiile americane de detectare si interceptare a rachetelor balisticice vin pe fondul escaladarii tensiunilor in pensinsula Coreeana, acolo unde Phenianul a accelerat dezvoltarea si testarea de noi rachete.In luna martie SUA a inceput sa desfasoare sistemul THAAD in Coreea de Sud, declarand operationala capabilitatea bateriilor in luna mai.