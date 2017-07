Honolulu a decis sa amendeze pietonii care se uita pe telefonul mobil cand traverseaza

Noua masura va intra in vigoare in luna octombrie si are ca scop reducerea numarului de accidente si de decese cauzate de "pietonii neatenti", potrivit unor articole aparute weekendul trecut in mai multe publicatii americane.Potrivit noii legi, persoanele care sunt surprinse in timp ce consulta dispozitive mobile, inclusiv laptopuri si camere digitale, in timp ce traverseaza o strada, vor primi o amenda cuprinsa intre 15 si 35 de dolari, la prima abatere, si o amenda de pana la 99 de dolari daca repeta aceasta infractiune.