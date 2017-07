VIDEO Un pasager ce isi tinea bebelusul in brate, lovit cu pumnul de un angajat al aeroportului din Nisa

O fotografie ce circula online il arata pe angajat - care ar fi un furnizor de asistenta speciala la aeroportul din sud-estul Frantei - cum il ataca pe barbat in fata altor pasageri.Un alt pasager a spus ca barbatul a fost lovit dupa ce calatorii ramasesera blocati sambata pe aeroport, din cauza intarzierii zborului EZY2122 Nisa-Lutton, fara a primi informatii despre situatie si a avea prea mult locuri pe care sa se aseze.Arabella Arkwright, cea cea a realizat fotografia, spune ca barbatul isi tine bebelusul in brate in timp ce sotia lui isi descarca asupra angajatilor aeroportului in privinta lipsei de mancare pentru bebelusi si a scaunelor."Barbatul cu bebelusul … s-a dus si a discutatul cu francezul, iar francezul nu i-a raspuns, doar a zambit si a ranjit si apoi l-a pleznit in partea stanga a fetei", a declarat ea la BBC Radio 5 Live.Ambii barbati au fost luati de acolo, dar pasagerii au cerut ca barbatului cu bebelusul sa i se permita sa se imbarce."Cand a ajuns la bord, toti pasagerii l-au aplaudat", a mai spus Arkright.