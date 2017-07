Abe, dupa ce a discutat cu trump despre Coreea de Nord: Eforturile internationale pentru o solutie pasnica au esuat

Intalnirea a avut loc la doar cateva ore dupa ce ambasadorul SUA la ONU a spus ca Washingtonul nu mai are ce discuta in privinta Coreii de Nord.Nikki Haley, reprezentantul Statelor Unite la ONU, a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca Beijingul trebuie sa decida daca este dispus sa impuna sanctiuni mai dure asupra Coreii de Nord dupa testul cu o racheta cu raza lunga, al doilea realizat de Nord luna aceasta.Orice rezolutie a Consiliului de Securitate “ce nu majoreaza semnificativ presiunea internationala asupra Coreii De Nord nu are nicio valoare”, a spus Haley, adaugand ca Japonia si Coreea de Sud trebuie sa faca mai multe eforturi.Abe a declarat dupa conversatia sa cu Trump ca eforturile repetate ale comunitatii internationale de a gasi o solutie pasnica inca nu a adus niciun rezultat in fata escaladarii “unilaterale” a situatiei de catre Coreea de Nord.“Comunitatea internationala, inclusiv China si Rusia, trebuie sa ia situatia in serios si sa mareasca presiuna”, a spus Abe, adaugand ca Japonia si Statele Unite vor incepe sa ia masuri concrete, despre care insa nu a dat amanunte.