Sierra Leone a interzis jogging-ul in grupuri

Sierra Leone spune ca joogingul in grup reprezinta un pericol public

“Conducerea politiei a observat cu ingrijorare ca oamenii au obiceiul sa alerge in grupuri mari pe strazi, timp in care aduc amenintari, arunca insulte, obstructioneaza traficul, lovesc autovehiculele, pun muzica zgomotoasa si fura obiecte ale altor cetateni”, a spus politia din statul vest-african.In scrisoarea datata 27 iulie se spune ca o interdictie imediata a unor asemenea activitati a fost pusa in aplicare “in linie cu respectul constitutional pentru ordinea si siguranta publica”.