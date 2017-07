Alegeri marcate de violente in Venezuela: 10 morti si numerosi raniti inainte si dupa deschiderea urnelor. Statele Unite nu recunosc "frauda" electorala si ameninta cu noi sanctiuni

Nikki Haley a postat pe Twitter prima reactie oficiala a Washingtonului, in care afirma ca alegerile sunt o "frauda" a presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si ca "poporul si democratia din Venezuela vor invinge".Opozitia venezueleana a boicotat scrutinul si a refuzat sa desemneze candidati pentru Adunarea Constituanta, pe care o considera o modalitate de consolidare a puterii presedintelui Nicolas Maduro.In urma cu doua saptamani, la un referendum neoficial impotriva alegerii unui nou organ legislativ, au votat 7,6 milioane din cei aproximativ 19,8 milioane de alegatori. Dintre acestia, 19,5 milioane sunt inregistrati, iar 2,8 milioane sunt angajati ai statului. Unii dintre bugetari au afirmat ca au fost amenintati cu concedierea daca nu se prezinta la vot.Noua Adunare Constituanta cu 545 de membri ar urma sa inlocuiasca pe termen nedefinit actualul Parlament, singura institutie a statului dominata de opozitie. Opozantii se tem ca procesul de inlocuire a Constitutiei din 1999 i-ar putea permite lui Maduro sa evite organizarea de alegeri prezidentiale in 2018, conform calendarului electoral in vigoare.Un candidat a fost ucis in locuinta sa sambata noaptea, in sud-estul tarii, inainte de deschiderea urnelor, a anuntat parchetul. Mai multe persoane au patruns in locuinta din Ciudad Bolivar a lui Jose Pelix Pineda, un avocat in varsta de 39 de ani, si l-au impuscat. Un alt candidat, Jose Luis Rivas, a fost asasinat, tot cu focuri de arma, pe 10 iulie, in timpul campaniei electorale, la Maracay, in nordul Venezuelei.La Cumana, in statul Sucre din nord-est, a fost ucis cu un glont, in zorii zilei de duminica, Ricardo Campos, lider al opozitiei in varsta de 30 de ani, au mai informat procurorii.La bilantul victimelor s-au adaugat si doi adolescenti - unul de 13 si unul de 17 ani - din statul Tachira din vest, la granita cu Columbia, iar ceva mai tarziu si un militar din aceeasi regiune.De asemenea, trei manifestanti si-au pierdut viata in statele Merida si Barquisimeto.In mai multe localitati, inclusiv la Caracas, protestatarii au blocat strazi si s-au ciocnit cu fortele de ordine, cu toate ca guvernul a anuntat ca perturbarea procesului electoral poate fi sanctionata cu pana la 10 ani de inchisoare.Presedintele venezuelean Nicolas Maduro este sustinut de militari si de magistrati, dar peste 80% din venezueleni sunt nemultumiti de modul in care conduce tara, iar 72% sunt impotriva reformei constitutionale, potrivit unui sondaj efectuat de institutul Datanalisis.Protestele impotriva regimului socialist din Venezuela si contramanifestatiile s-au soldat, incepand din luna aprilie, cu 115 morti.Criza economica grava prin care trece tara a creat penurie de alimente si de produse de prima necesitate si probleme in sectoare publice vitale, precum serviciile medicale.