Un lider al opozitiei venezuelene a fost ucis duminica, in timpul unui protest fata de scrutinul pentru Adunarea Constituanta

Un lider al opozitiei venezuelene a fost ucis duminica dimineata, in cursul unui protest fata de scrutinul pentru desemnarea Adunarii Constituante, a anuntat Parchetul citat de AFP, relateaza News.ro. Asta, dupa ce in cursul noptii de sambata spre duminica, un candidat la Adunarea Constituanta a fost asasinat in locuinta sa.





Ricardo Campos, in varsta de 30 de ani, a fost impuscat in statul Sucre (nord-est), potrivit deputatului de opozitie Henry Ramos Allup, fost presedinte al Parlamentului.





Parchetul nu a precizat circumstantele mortii tanarului.

Venezuelenii merg duminica la urne pentru a alege delegatii care sa contribuie la rescrierea Constitutiei tarii, intr-una dintre cele mai controversate alegeri din tara.





Tara din America de Sud, afectata de o criza economica grava, se confrunta de patru luni cu o miscare ampla de contestare a puterii socialiste. Peste 110 oameni si-au pierdut viata.





Seful statului prezinta alegerea unei Adunari Constituante, care va avea dreptul sa dizolve toate celelalte institutii, inclusiv Parlamentul monocameral unde opozitia este majoritara, drept un mijloc de a pune capat "insurectiei armate".





Scrutinul alimenteaza temerile de noi violente, in timp ce liderii opozitiei isi indeamna sustinatorii sa sfideze interdictia de a manifesta impusa de autoritati de vineri pana marti.





Peste 230.000 de militari sunt desfasurati pentru a apara sectiile de vot.