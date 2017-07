Un candidat la alegerile din Venezuela a fost asasinat

Un candidat la Adunarea Constituanta din Venezuela, pentru care sunt chemati duminica la urne venezuelenii, a fost asasinat in noaptea de sambata spre duminica, relateaza AFP.





"Un grup a intrat cu forta" la Jose Felix Pineda, un avocat de 39 de ani, la Ciudad Bolivar, in sud-estul tarii, "si a tras in el in mai multe randuri", a anuntat Parchetul pe Twitter, fara a mentiona motivele.





Venezuelenii merg duminica la urne pentru a alege delegatii care sa contribuie la rescrierea Constitutiei tarii, intr-una dintre cele mai controversate alegeri din tara, relateaza News.ro.





Tara din America de Sud, afectata de o criza economica grava, se confrunta de patru luni cu o miscare ampla de contestare a puterii socialiste. Peste 110 oameni si-au pierdut viata.





Seful statului prezinta alegerea unei Adunari Constituante, care va avea dreptul sa dizolve toate celelalte institutii, inclusiv Parlamentul monocameral unde opozitia este majoritara, drept un mijloc de a pune capat "insurectiei armate".





Scrutinul alimenteaza temerile de noi violente, in timp ce liderii opozitiei isi indeamna sustinatorii sa sfideze interdictia de a manifesta impusa de autoritati de vineri pana marti.





Peste 230.000 de militari vor fi desfasurati pentru a apara sectiile de vot.





Niciunul dintre cei 6.120 candidati care se infrunta pentru cele 545 de mandate din Adunarea Constituanta nu face parte din opozitie, care boicoteaza scrutinul.