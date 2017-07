UPDATE Un barbat a deschis focul intr-un club din Germania. O persoana a fost ucisa, trei sunt grav ranite

Suspectul a suferit rani care ii pun viata in pericol dupa schimbul de focuri avut cu politistii din afara localului.Politistii au ajuns la locul atacului la scurt timp dupa ce barbatul a deschis focul, in jurul orei 02.30.Atacatorul a fost dus la spital. Nu se cunoaste inca motivul atacului.Un politist a fost ranit in schimbul de focuri. Politia a anuntat ca forte speciale de commando au fost desfasurate in oras deoarece nu se stie inca daca suspectul a actionat singur sau mai are suspecti. Amintim ca o persoana a fost ucisa si alte cateva ranite vineri in urma unui atac cu cutitul intr-un supermarket din orasul german Hamburg. Autorul agresiunii are 26 de ani si este nascut in Emiratele Arabe Unite.