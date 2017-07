VIDEO Barcelona: Festivalul Tomorrowland, anulat dupa un incendiu masiv ce a avut loc pe scena principala

Echipaje de pompieri si ambulante au sosit rapid in parcul Can Zam, unde avea loc evenimentul, iar echipele au anuntat ca evacuarea a avut loc in conditii normale. Pompierii au transmis, pe Twitter, ca au stins incendiul.Focul a izbucnit pe scena principala, pe care avea loc la momentul respectiv un spectacol pirotehnic.Festivalul, initiat in Belgia, este unul dintre cele mai importante de muzica electronica. Cel din Barcelona se afla la prima editie.Multi dintre cei prezenti au publicat fotografii si inregistrari video pe retelele de socializare, in care poti fi vazute cum flacarile de mari dimensiuni au cuprins scena.