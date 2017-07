O schita a orasului New Yor, semnata de Donald Trump, a fost vanduta cu 29.184 dolari

O semnata de presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, infatisand orasul New York, a fost adjudecata la casa de licitatie Nate D. Sanders contra sumei de 29.184 de dolari, relateaza News.ro.





Autorul a trasat cateva linii cu marker auriu in care a vrut sa redea orasul New York, care are in centru cladirea Trump Tower.





Lucrarea de 29 pe 22 centimetri a fost creata de Trump pentru un eveniment caritabil. Donald Trump a realizat desenul in 2005.





Potrivit casei de licitatie, licitatia pentru aceasta lucrare a pornit de la 9.000 de euro si a fost cumparata in final de un colectionar care a dorit sa ramana anonim.