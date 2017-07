Bruxelles a lansat o procedura de infringement impotriva Varsoviei pentru reforma judiciara

"Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, printr-o scrisoare de notificare oficiala, in urma publicarii in Monitorul Oficial polonez a legii privind organizarea instantelor de drept comun vineri, 28 iulie", mentioneaza aceasta intr-un comunicat.Executivul european a dat o luna termen Poloniei pentru a raspunde procedurii respective, care poate sa conduca la sanctiuni financiare.Dupa Bruxelles, reforma contine o serie de masuri discrimatorii, precum introducerea unei prevederi care vizeaza varste diferite de pensionare pentru judecatori in functie de sex.Actiunea UE era asteptata, dupa ce presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat saptamana aceasta legea care ii permite ministrului Justitiei sa inlocuiasca unilateral presedintii tribunalelor, potrivit News.ro.Presedintele Duda si-a surprins aliatii conservatori si eurosceptici de la PiS, atunci cand a anuntat ca va bloca prin veto doua dintre controversatele reforme judiciare, care ar urma sa dea guvernantilor puterea de a inlocui toti judecatorii de la Curtea Suprema, in vreme ce majoritatea parlamentara ar impune un control politic complet asupra Consiliului Judiciar National, care nominalizeaza magistratii supremi din Polonia.