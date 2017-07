Igor Dodon s-a razgandit si nu mai merge la Tighina la aniversarea "pacificatorilor" rusi de dincolo de Nistru, unde trebuia sa ajunga si Rogozin

"In legatura cu evenimentele provocatoare de astazi (vineri) la adresa delegatiei din Federatia Rusa impreuna cu liderul de la Tiraspol, domnul Vadim Krasnoselski, am hotarit ca miine nu voi participa la evenimentele de la Tighina/Bender.Ne vom intilni separat, pentru a continua discutiile privind apropierea dintre cele doua maluri ale Nistrului. Voi actiona ferm pentru reintregirea teritoriala a Republicii Moldova, in pofida sfidarilor si provocarilor din partea celor carora le convine o Moldova slaba si subordonata politic si financiar. Moldova are viitor, ca stat neutru si integru, in ciuda tuturor antistatalistilor", scrie Dodon pe reteaua de socializare.Romania a interzis vineri survolarea spatiului sau aerian pentru avionul in care se afla vicepremierul rus Dmitrii Rogozin, care mergea la aniversarea de la Tighina.Potrivit Radio Chisinau, Dodon spunea vineri ca va participa oricum la manifestatiile organizate de administratia separatista la Tighina, unde se va intalni cu Vadim Krasnoselski.