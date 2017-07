UE condamna testul cu racheta nord-coreean si considera ca acesta "ameninta serios" pacea in lume

Acest tir "este o incalcare flagranta a obligatiilor internationale ale Coreii de Nord prevazute de mai multe rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU", a anuntat intr-un comunicat diplomatia europeana, cerand Phenianului sa se "abtina de la noi provocari care ar putea creste tensiunile regionale si mondiale".

"Asteptam ca Phenianul sa se conformeze imediat, complet si neconditionat obligatiilor ce decurg din rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si sa se angajeze intr-un dialog sincer si semnificativ pentru a ajunge la o denuclearizare completa, verificabila si ireversibila a Peninsulei Coreea prin mijloace pasnice", se arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Sefa diplomatiei europene 'Federica Mogherini va aborda problema in cursul intrevederilor pe care le va avea in urmatoarele zile cu ministrii de externe din Republica Coreea si din alte tari, in special in marja reuniunii ministeriale a ASEAN care va avea loc la Manila pe 6 si 7 august', se arata in comunicat.