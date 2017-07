VIDEO cu furtuna care a lovit joi Istanbulul. Un avion a revenit la sol, imediat ce a decolat, dupa ce a fost avariat de grindina

Atlasjet A320 a fost nevoit sa revina la sol, la doar cateva minute de la decolare, dupa ce parbrizul si botul de aeronavei au fost avariate de grindina cazuta in timpul furtunii de joi. Cel mai mare oras al Turciei a fost asaltat de gheata de marimea unor mingi de golf, iar ploile au format adevarate rauri pe strazi, nivelul apei fiind atat de mare incat au intrat si in mijloace de transport in comun.





Airbus A320 a decolat de pe Aeroportul Atatuk din Istanbul, cu 121 de pasageri la bord, insa cand a ajuns la aproximativ 1 kilometru jumatate de sol a fost lovit de grindina si avariat.