Moscova reduce numarul de diplomati americani in Rusia si confisca doua cladiri folosite folosite de SUA

Moscova cere Dans Washington sa-si reduca, incepand cu 1 septembrie, la 455 personalul ambasadei si consulatelor, suspendand totodata folosirea de catre ambasada americana a unei resedinte in periferia sudica a capitalei Rusiei dar si a unui depozit unde personalul diplomatic american isi plimba cainii sau facea gratare.Prin aceasta decizie, numarul angajatilor ambasadei americane in Rusia va ajunge la cel al reprezentantilor rusi in SUA, a precizat ministerul, care a adaugat ca isi rezerva dreptul de a lua noi masuri care vizeaza "interesele americane".Senatul american a adoptat joi sanctiuni pentru a pedepsi Rusia pentru prezumtiva sa ingerinta in alegerile prezidentiale americane. Textul, criticat de Rusia dar si de UE, deoarece permite sanctionarea unilaterala a companiilor europene care lucreaza la construirea de gazoducte rusesti, va fi prezentat presedintelui Donald Trump, care il poate promulga sau bloca.Acest vot "arata ca relatiile cu Rusia au devenit ostatice luptelor politice interne din SUA", acuza ministerul rus, criticand un "santaj care urmareste limitarea cooperarii externe cu Rusia".Vladimir Putin declarase joi ca Rusia va trebui sa raspunda in fata "insolentei" SUA."Vedem pur si simplu o ascensiune a isteriei antirusesti", a sustinut el.Reducerea prezentei americane in Rusia a fost luata in calcul in decembrie anul trecut, dupa ce Barack Obama a decis sa expulzeze 35 de persoane acuzate ca sunt spioni si a inchis doua locatii diplomatice rusesti in New-York si Maryland, considerate baze folosite de agentii rusi. Atunci, Vladimir Putin a decis sa nu recurga la masuri de retorsiune, asteptand schimbarea de regim in SUA.