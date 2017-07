​Noul sef de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci, derapaj verbal grav: Eu nu sunt Steve Bannon, nu incerc sa-mi sug singur p..

Numit in 21 iulie de Donald Trump pentru a reforma comunicarea prezidentiala, Anthony Scaramucci, un finantist de pe Wall Street, a promis ca va face curatenie intr-o Casa Alba minata de lupte de clan si afectata de un climat otravt. El incearca, de asemenea, sa stopeze scurgerile de informatii care fac deliciul presei.Dar intr-o serie de afirmatii explozive, dezvaluite de The New Yorker , Scaramucci a derapat grav numindu-l pe secretarul general al Casei Albe un nenorocit de schizofrenic paranoic (f...ing paranoid schizophrenic) si insultandu-l si mai grav pe consilierul Steve Bannon. Despre acesta, Scaramucci a declarat: "Eu nu sunt Steve Bannon, nu incerc sa-mi sug singur p... ("I’m not Steve Bannon, I’m not trying to suck my own cock"). Eu nu incerc sa-mi construiesc propriul brand pe seama fortei presedintelui. Eu sunt aici sa-mi servesc tara".Corespondentul la Washington al New Yorker a relatat o conversatie telefonica pe care a avut-o miercuri seara cu Anthony Scaramucci. Ziaristul precizeaza ca Scaramucci nu a cerut ca discutia telefonica sa fie off the record."Mooch", pentru apropiati, l-a sunat pe ziarist pentru a se plange de un tweet care relata un dineu al sau cu presedintele Trump, sotia sa Melania si cadre de conducere de la televiziunea Fox News. "Cine v-a spus asta?", l-a intrebat Scaramucci pe ziarist, care a refuzat sa-si dezvaluie sursa."Ce voi face este sa elimin toata lumea din echipa de comunicare si sa incep de la zero", a amenintat Scaramucci.Acesta il banuieste pe Priebus, unul dintre greii partidului republican, ca se afla in spatele scurgerilor repetate de informatii.Scaramucci a incercat sa tempereze apele in fata valului de critici care a urmat: "Ma exprim cateodata colorat. Ma voi abtine in acest cadrul dar nu voi renunta la lupta mea pasionata pentru programul @realDonaldTrump", a scris el, pe Twitter.Nu este pentru prima oara cand seful comunicarii il ataca pe Reince Priebus.Miercuri, el l-a acuzat pe Priebus ca se afla in spatele scurgerii de informatii legate de averea sa, amenintand pe Twitter ca va contacta "FBI si departamentul Justitiei (...) @Reince45". Acesta a sters insa rapid postarea.Nascut la Long Island, in statul New York, intr-o familie de imigranti italieni din clasa medie, absolvent de Harvard si angajat ulterior la Goldman Sachs, patron de fond de investitii pentru clienti foarte bogati, Anthony Scaramucci este un mare donator al partidului Republican. A fost trezorierul campaniei prezidentiale pentru Mitt Romney in 2012, a colectat fonduri la alegerile primare din 2016 si ulterior s-a alaturat taberei Donald Trump.El a promis o reconciliere cu presa traditionala, precum CNN sau New York Times, pe care presedintele Trump o acuza in mod regulat ca distribuie stiri false. Duminica, Scaramucci a facut turul televiziunilor pentru a ameninta ca va "concedia pe toata lumea" daca scurgerile de informatii legate de presedintele Trump continua.