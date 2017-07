Venezuela interzice protestele ce ar putea perturba alegerile legislative controversate si ameninta cu inchisoarea pana la 10 ani

Cei care incalca interdictia risca intre cinci si 10 ani de inchisoare, a declarat ministrul de Interne, Nestor Reverol.Peste 100 de oameni si-au pierdut viata in violente legate de proteste incepand din aprilie.Opozitia vede acest lucru drept o indreptare spre dictatura.Presedintele Nicolas Maduro a declarat ca oponentii sai ar trebui sa "abandoneze drumul catre insurectie" si ca este dispus sa inceapa un "dialog in urmatoarele cateva ore".Cu toate acestea, corespondentul BBC la Caracas considera ca, tinand cont de distanta dintre cele doua parti, este posibil sa fie prea tarziu pentru negocieri de ultim moment.In plus, opozitia a subliniat ca o greva nationala de 48 de ore este deja in curs si a insistat ca nu va renunta la protestul in masa programat pentru vineri.Mai bine de o treime din cei 19 milioane de alegatori venezueleni au luat parte luna aceasta la un referendum ilegitim organizat de catre opozitie si au votat in proportie de 98,4% impotriva modificarilor constitutionale propuse de presedintele Nicolas Maduro, tocmai pentru a inlatura puterea legislativa a Parlamentului, care este condus de catre formatiunile de opozitie din Venezuela.Opozitia cere organizarea de alegeri anticipate si vor sa puna opreasca un proiect de infiintare a unui organ legislativ controversat, care este numit Adunarea Constituanta.Strategia opozitiei ar putea sa implice, pe langa greva nationala, blocade rutiere si ocuparea pietelor publice, precum si un posibil mars spre palatul prezidential Miraflores.Evenimente similare au avut loc si inainte de un puci esuat impotriva lui Hugo Chavez.Presedintele Maduro (54 de ani) a cazut in popularitate in urma crizei economice si alimentare care a decimat Venezuela. Insa, sondajele demonstreaza ca opozitia se bucura de un sprijin marjoritar si a cerut in repetate randuri alegeri libere si corecte in Venezuela.Maduro insista ca asa-numitii "pioni ai americanilor" intentioneaza sa saboteze economia si sa puna capat prin violenta guvernarii sale socialiste de la Caracas.Duminica au loc alegerile ce vor putea rescrie Constitutia si dizolva parlamentul. Cel putin 106 oameni au murit, potrivit Reuters, in manifestatiile anti-guvernamentale din aprilie, de cand opozitia a declansat protestele prin care cer alegeri care sa se incheie cele aproape doua decenii de guvernare socialista.