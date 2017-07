Iranul a testat cu succes o noua racheta ce poate duce un satelit in spatiu

Iranul a lansat cu succes cea mai avansata racheta care poate transporta un satelit in spatiu, a anuntat joi presa de stat, vorbind despre cel mai important pas de pana acum in programul spatial, relateaza Associated Press.

Lansarea rachetei Simorgh, ''Phoenix'' in limba persana, va ingrijora probabil Occidentul si o parte dintre tarile arabe, care se tem ca aceeasi tehnologie poate fi utilizata pentru a produce rachete cu raza lunga de actiune.

Potrivit televiziunii nationale iraniene, racheta poate transporta un satelit cu greutatea de 250 de kilograme.

Mass-media nu a precizat cand a avut loc lansarea, insa racheta a fost testata la Statia Spatiala Nationala Imam Khomeini, la aproximativ 220 de kilometri est de Teheran.

Iranul anunta in mod frecvent progrese tehnologice care sunt dificil de verificat independent. In ultimii ani, republica islamica a facut mai multe teste cu rachete balistice cu raza medie si scurta de actiune, precum si cu arme produse in tara.

Simorgh este o racheta cu doua etaje, ce a fost prezentata prima data in 2010. Este mai mare decat modul anterior, Safir, pe care Iranul l-a folosit deja pentru a plasa sateliti pe orbita, potrivit news.ro