Michelle Obama spune ca se confrunta in continuare cu discriminarea

Sotia fostului presedinte al Statelor Unite, Michelle Obama, a declarat in cursul unei conferinte organizate la Denver ca se confrunta in continuare cu declaratii discriminatorii din partea unor americani, relateaza news.ro care citeaza Madame Figaro.

In cursul conferinte organizate la implinirea a 30 de ani de la infiintarea Fundatiei Femeilor, Michelle Obama a povestit ca i-au fost adresate cuvinte rasiste dupa plecarea de la Casa Alba.

Ea a marturisit ca a fost dezamagita sa constate ca, ''dupa opt ani de munca incrancenata pentru aceasta tara, oamenii nu ma vad pentru ceea ce sunt din cauza culorii pielii mele''.

Intrebata despre obstacolele cu care s-a confruntat in cursul presedintiei sotului ei, ea a explicat: ''In calitate de femeie, suportam tot felul de rani, pana in punctul in care nici macar nu ne mai dam seama ca am fost ranite. Traim cu aceste rani si suferim in fiecare zi. Si cu toate acestea, ne revenim''.

Michelle Obama a confirmat ca nu intentioneaza sa candideze la urmatoarele alegeri americane, desi multi utilizatori de internet ii sugereaza acest lucru, insa va ramane in spatiul public. ''Angajamentul in serviciul public va ramane intotdeauna o parte importanta din viata mea si din cea a sotului meu'', a declarat ea.