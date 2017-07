Polonia: Jaroslaw Kaczynski spune ca partidul sau nu va renunta la planurile privind reforma judiciara

Partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), isi mentine planurile de a reforma sistemul judiciar, dar va astepta propuneri din partea presedintelui tarii, Andrzej Duda, inainte de a intreprinde noi actiuni, a declarat joi seful formatiunii, Jaroslaw Kaczynski, potrivit Reuters.Kaczynski a declarat postului de televiziune privat Trwam ca veto-ul dat de presedintele Duda saptamana aceasta in cazul a doua legi adoptate de parlament ce vizau Curtea Suprema si Consiliul National al Magistraturii a fost "o greseala foarte grava", dar ca atentia trebuie indreptata inspre modul in care trebuie procedat in continuare."Asta inseamna ca va fi o reforma, o reforma radicala... O reforma partiala nu va schimba nimic", a spus Kaczynski.