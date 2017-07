Vladimir Putin denunta "cresterea isteriei antiruse" de la Washington

"Vedem pur si simplu o crestere a isteriei antiruse", a declarat Putin in timpul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, la Savonlinna, in Finlanda."Este foarte trist ca relatiile ruso-americane sunt sacrificate" pentru scopuri ce tin de politica interna, a adaugat el.Camera Reprezentantilor din Congresul american a adoptat marti, cvasi-unanim, o propunere legislativa care sanctioneaza Rusia , Iranul si Coreea de Nord si care include si o forma inedita de represalii, care permite sanctionarea companiilor europene care lucreaza pentru construirea gazoductelor ce vin din Rusia, scrie AFP. Sanctiunile trebuie votate si de Senat si, pentru a fi declansate, e nevoie de aprobarea presedintelui Trump.Sanctiunile vizeaza, daca vor fi impuse, limitarea accesului la bancile americane sau excluderea de la licitatiile publice din Statele Unite.Rusia a promis sa riposteze avertizand ca acest proiect ameninta "foarte serios" speranta de normalizare a relatiilor bilaterale dupa alegerea lui Donald Trump."Autorii si sustinatorii acestui proiect fac un pas foarte serios in directia distrugerii perspectivelor de normalizare a relatiilor cu Rusia", a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe Serghei Riabkov, citat de agentia TASS."Aceste acte nu vor ramane fara raspuns", a amenintat el, asigurand insa ca Moscova nu intentioneaza sa "cedeze emotiei" si lucreaza la cautarea unui "compromis" in chestiuni precum lupta impotriva terorismului.Parlamentarii americani, fortand mana presedintelui Donald Trump, doresc sa impuna masuri de represalii Rusiei dupa campania de dezinformare si de piratare cibernetica atribuita Rusiei in perioada alegerilor prezidentiale americane de anul trecut. Anexarea Crimeii si ingerintele Rusiei in Ucraina sunt alte motive invocate.