Juncker se alatura tarilor din Europa de Est in scandalul standardelor duble de calitate la alimente: Nu-mi place ideea ca ar exista un fel de categoria a doua in Europa

O serie de studii au aratat ca produsele alimentare vandute in estul Europei contin ingrediente mai ieftine si de calitate mai proasta decat produse identice ca brand vandute in Vest.Premierul slovac Robert Fico s-a intalnit joi cu Juncker din partea grupului de la Visegrad, care mai include Cehia, Ungaria si Polonia."Nu-mi place ideea ca ar exista un fel de categoria a doua in Europa", a spus Juncker, intr-o conferinta comuna de presa."Ne vom continua intentia de a stopa aceasta modalitate discriminatorie de a oferi poporului slovac produse alimentare si alte bunuri de o calitate mai slaba", a continuat acesta.Juncker a precizat ca va oferi linii directoare privind interpretarea directivei privind siguranta alimentelor in septembrie, dar nu a exclus nici crearea de legislatia suplimentara.Companiile producatoare apara insa aceasta practica, afirmand ca pietele au gusturi diferite si ca ingredientele sunt publicate pe etichete. Acestia arata si ca exista diferente mari de venituri intre est si vest. Produsele alimentare sunt cu circa 25% mai ieftine in Cehia decat in Germania.Teste efectuate in Cehia in aceasta luna au aratat ca doar 3 din 21 de produse analizate au ingrediente identice cu versiunile vandute in Germania. In unele cazuri, produsele din carne contineau mai putina carne sau de o calitate mai proasta. In alte cazuri, untul din biscuiti era inlocuit cu ulei de palmier.Ministrul ceh al Agriculturii a spus ca s-a saturat ca tara sa sa fie "cosul de gunoi" al Europei.Joi, premierul roman Mihai Tudose a cerut prezentarea publica a firmelor care vand in Romania produse de calitate mai slaba decat cele din vest si care "ne considera o tara de mana a doua".Directorul Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV), Rodica Tanasuica, a anuntat miercuri ca autoritatile romane au descoperit ca noua din 29 de produse alimentare aveau standarde duble din punct de vedere calitativ in Romania si in cateva tari din UE, in urma analizelor comparative. Produsele la care s-au constatat diferente sunt parizer de porc, carnati pentru gratar, conserva de peste, pateu, bacon, sunca, conserva macrou, conserva hering si conserva macrou.