UPDATE Franta nationalizeaza "temporar" santierele navale STX

"Am luat decizia de a exercita dreptul de preemptiune al statului asupra STX", a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa. Aceasta operatiune este insa "temporara", santierele navale de la Saint-Nazaire (vest) neavand "vocatia" de a ramane sub gestiunea statului, a precizat acesta.La putin timp dupa alegerea sa, Macron a revenit asupra acordului negociat de fostul guvern si a propus italienilor de la Fincantieri sa se limiteze la o participatiune de 50% in santierele navale, unde lucreaza 2.600 de persoane.Roma a cerut insa ca "Fincantieri sa aiba majoritatea capitalului, cum ar fi, de exemplu, 51%, si controlul asupra consiliului de administratie pentru a asigura o guvernanta adecvata", a declarat o sursa ministeriala italiana.Seful Fincantieri, Giuseppe Bono, a reactionat dur: "Nu avem nevoie de STX cu orice pret"."Obiectivul nostru este industrial si nu politic", a subliniat el. "Suntem italieni si europeni si nu putem fi tratati mai putin bine decat coreenii", care detineau anterior majoritatea in STX.Potrivit acordului initial, italienii urmau sa preia la inceput 48% din capitalul social si sa ramana minoritari timp de opt luni, sprijiniti de investitorul italian Fondazione CR (Cassa di Risparmio) Trieste cu 7% din actiuni.Fincantieri a fost singurul candidat pentru preluarea STX France, filiala infloritoare a grupului sud-coreean aflat in dificultate STX Offshore and Shipbuilding.Vom reveni cu amanunte