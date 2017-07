Trump trimite drept ambasador in Olanda un politican care se opune casatoriilor homosexuale

Nominalizarea lui Pete Hoekstra, fost congresmen, a starnit mirare in Olanda, un bastion al valorilor liberale si prima tara din lume care a legalizat casatoriile intre persoane de acelasi sex.Ziarul olandez De Volkskrant noteaza ca Trump “ aduce un olandez in Olanda, dar este un olandez din Olanda anilor ’50”. Hoekstra este nascut in Tarile de Jos, dar a plecat cand avea 3 ani.Nominalizarea trebuie aprobata de guvernul olandez si confirmata de Senatul american pentru ca acesta sa ajunga la post.Hoekstra s-a exprimat public impotriva casatoriilor homosexuale si, cand era congresmen, a votat constant pentru limitarea dreptului femeilor la avort.El este si un sustinator vocal al pedepsei cu moartea,