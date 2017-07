Soferul microbuzului implicat in accidentul grav din Ungaria, arestat preventiv de autoritatile ungare

Barbatul, in varsta de 36 de ani, se afla in custodia autoritatilor ungare, fiind in prezent in arestul Politiei din Debretin.Trei romani au murit si alti sase au fost grav raniti intr-un accident de circulatie produs in Ungaria, in apropierea granitei cu Romania. Politisti rutieri ungari au stabilit, din primele cercetari, ca soferul microbuzului ar fi adormit la volan, moment in care microbuzul a iesit de pe carosabil si a lovit din spate un TIR ce se afla parcat intr-o zona de odihna.In microbuz se aflau in total noua persoane, respectiv doua femei si sapte barbati, iar in urma accidentului un barbat in varsta de 28 de ani si ambele femei, in varsta de 41 si 52 ani, au murit pe loc. Romanii se intorceau in Romania din Marea Britanie.O echipa mobila impreuna cu seful oficiului consular s-au deplasat in regim de urgenta la locul accidentului si la spitalele din zona pentru a acorda sprijinul necesar.Consulatul General al Romaniei la Gyula monitorizeaza cu prioritate cazul si este in contact cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari.