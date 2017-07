Human Rights Watch acuza Franta de violenta a politiei fata de migrantii de la Calais

Intr-un raport intitulat "Precum traiul in iad", organizatia afirma ca politia supune in mod regulat migrantii la abuzuri, in speranta ca ii vor determina sa plece din oras.In urma intervievarii a aproximativ 60 de migranti din zona, ONG-ul american a conchis ca fortele de ordine au folosit spray lacrimogen impotriva unui copil si a unor adulti care dormeau, confisca in mod regulat saci de dormit sau haine si uneori ditrug mancare si apa."Astfel de actiuni incalca acordul pentru interzicerea tratamentului inumane si degradante, precum si standardele internationale privind comportamentul politiei", a atras atentia HRW."Autoritatile locale si nationale ar trebui sa ceara imediat si fara echivoc politiei sa adere la standardele internationale privind folosite fortei si sa se abtina de la comportamente care interfereaza cu livrarea de ajutoare", a adaugat ONG-ul.Prefectul regional Fabien Sudry a respins raportul, spunand ca acuzatiile sunt nefondate. Fortele de politie sunt folosite in mod proportionat, a adaugat el intr-un comunicat."Prefectul subliniaza ca oricine crede ca ii sunt amenintate drepturile are optiunea de a se adresa autoritatilor judiciare de resort. Din cate stie el, numai trei plangeri la adresa politiei au fost inainte de la sfarsitul lui 2016", se adauga in comunicat.Agentiile umanitare si oficialii guvernamentali estimeaza ca pana la 600 de migranti sunt in zona portului, unde tabara cunoscuta ca Jungla, unde stateau pana la 10.000 de oameni, a fost demolata in octombrie.Migrantii stau la Calais in speranta ca vor putea traversa ilegal Canalul Manecii, pentru a ajuns in Marea Britanie.