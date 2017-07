Parintii lui Charlie Gard au primit termen pana joi sa ajunga la un acord privind aranjamentele pentru deconectarea sa de la aparate

Mama lui Charlie, Connie Yates, a parasit instanta plangand si spunand "Sper ca sunteti multumiti de voi".Yates si Chris Gard au vrut ca Charlie, in varsta de 11 luni, sa isi petreaca ultimele zile cu ei, acasa, insa medicii au insistat ca nu este practic sa asigure tratament la locuinta cuplului timp de mai multe zile.Potrivit lor, un centru de ingrijiri paliative este o solutie mai buna, iar miercuri, avocatii care ii reprezinta pe parintii bebelusului au declarat in instanta ca si clientii lor sunt de acord cu acest lucru, dar exista inca dispute privind detaliile planului de ingrijire.Bebelusul in varsta de 11 luni este atins de o maladie genetica neurodegenerativa - sindromul epuizarii AND-ului mitocondrial - care afecteaza celulele responsabile de producerea energiei si respiratiei, impiedicandu-l sa respire neasistat.Parintii sai au cerut transferul copilului in Statele Unite, pentru un tratament experimental, insa medicii si, ulterior, tribunalele au decis ca nu este in interesul micutului, care nu mai poate fi ajutat.Papa Francisc si presedintele american Donald Trump si-au exprimat amandoi sustinerea fata de parintii copilului.