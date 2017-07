Pentagonul a anuntat ca va transmite in curand noi reguli privind interdictia persoanelor transgender in armata SUA

"Vom continua sa lucram indeaproape cu Casa Alba pentru a aborda noile masuri anuntate de comandantul suprem in legatura cu persoanele transgender care servesc in armata", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis."Vom oferi indrumari revizuite Departamentului in viitorul apropiat", a mai adaugat acesta.Amintim ca presedintele SUA a scris in cursul zilei de miercuri pe Twitter ca nu va permite persoanelor transgender sa se inroleze in armata americana."Dupa o consultare cu generalii si expertii mei militari, va informez ca Guvernul Statelor Unite nu va accepta sau permite... persoanelor transgender sa se inroleze in Armata SUA. Armata noastra trebuie sa se concentreze pe o victorie decisiva si coplesitoare si nu poate fi impovarata de costuri medicale extraordinare si pertubari pe care le-ar presupune transgenderii. Multumesc", a scris Trump pe Twitter.