SUA sanctioneaza 13 actuali si fosti oficiali guvernamentali din Venezuela: Toate optiunile sunt pe masa

"Asa cum a spus-o clar presedintele Trump, SUA nu vor sta fara sa faca nimic in fata tentativelor regimului Maduro de a submina democratia, libertatea si statul de drept", a afirmat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, citat intr-un comunicat."Toate optiunile sunt pe masa", au avertizat oficiali americani, care au preferat sa-si pastreze anonimatul, la o saptamana dupa ce Donald Trump a amenintat cu "masuri economice puternice si rapide" daca Nicolas Maduro isi impune Adunarea Constituanta in 30 iulie.Cele 13 persoane vizate sunt foste si actuale cadre guvernamentale de la Caracas, acuzate ca afecteaza democratia si drepturile omului.Aceste persoane vor avea eventualele bunuri si conturi bancare inghetate in SUA si nu vor mai putea efectua operatiuni comerciale cu americanii.Printre acestia se numara "Tibisay Lucena Ramirez, presedintele consiliului national electoral" si "Elias Jose Jaua Milano in fruntea comisiei prezidentiale pentru Adunarea nationala Constituanta".