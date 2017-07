Olanda si Marea Britanie sunt cele mai mari canale prin care corporatiile evita taxele

Olanda si Marea Britanie reprezinta canale pentru 37% din banii care se indreapta spre paradisurile fiscale, dintre care majoritatea au legaturi puternice cu Marea Britanie, relateaza The Guardian.





Aproape 40% din investitiile corporative care fenteaza autoritatile si merg in paradisuri fiscale sunt directionate prin Marea Britanie sau Olanda, potrivit unui studiu al structurilor de proprietate.





Cele doua tari ale Uniunii Europene sunt preferatele corporatiilor care vor sa exploateze paradisurile fiscale pentru a-si proteja investitiile.









Olanda a reprezentat un mijloc pentru 23% din investitiile corporative care au avut ca punct terminus un paradis fiscal, a concluzionat o echipa de cercetatori de la Universitatea din Amsterdam. Marea Britanie a reprezentat 14%, fata de Elvetia (6%), Singapore (2%) si Irlanda (1%).









In fiecare an, companiile multinationale evita sa plateasca impozite in UE in valoare de 38 miliarde de dolari (158 miliarde de lire sterline) folosind paradisuri fiscale. In SUA, evaziunea fiscala a corporatiilor multinationale prin jurisdictii offshore este estimata la cel putin 130 miliarde de dolari (99 miliarde lire sterline) pe an.





Cercetatorii au raportat ca au existat 24 de asa-numite de centre financiare offshore unde capitalul strain a fost stocat in cele din urma, in siguranta de la autoritatile fiscale.





Dintre acestea, 18 paradisuri fiscale ar depinde de Marea Britanie, precum Insulele Cayman, Bermuda, Insulele virgine Britanice si Jersey.