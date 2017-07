Avocatul general al Curtii de Justitie a UE propune respingerea recursului Ungariei si Slovaciei in privinta cotelor obligatorii de migranti

Budapesta si Bratislava contesta legalitatea acestor "relocari" decise de urgenta in septembrie 2015 pentru a usura presiunea enorma asupra celor doua tari mediteraneene, unde peste un milion de migranti au debarcat doar in 2015.Desi concluziile avocatului general sunt urmate cel mai adesea, propunerea de respingere a recursului ungar si slovac nu angajeaza Curtea, care va da o decizie in privinta acestui dosar.Ungaria si Slovacia au votat impotriva sistemului, prevazut pentr doi ani, la fel ca si Cehia si Romania, dar o majoritate de tari a permis adoptarea sa.Guvernele ungar si slovac au cerut ulterior anularea planului in fata justitiei europene, invocand erori de procedura si afirmand ca nu constituie un raspuns suficient in fata crizei migratorii."Adoptarea deciziei atacate nu constituie o eludare a procedurii legislative", a raspuns miercuri avocatul general al CJUE, Yves Bot, care a propus respingerea recursului.Acesta a adaugat ca adoptarea planului nu necesita aprobarea parlamentelor nationale si a respins argumentul potrivit caruia o astfel de decizie necesita unanimitatea statelor membre.Menit initial sa incarneze solidaritatea europeana, planul de relocare a migrantilor a devenit ulterior un simbol al diviziunilor dintre tarile UE in fata crizei migratorii.In total, UE si-a fixat ca obiectiv repartizarea a 160.000 de persoane din Italia si Grecia, in doi ani.Ungaria ar fi trebuit sa primeasca intr-o prima etapa 1.300 de persoane (si 2.300 in final) iar Slovacia circa 800 (peste 1.400 in final) pana in septembrie 2017. Pana acum, Ungaria nu a primit niciun migrant iar Slovacia 16.