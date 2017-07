UPDATE Bruxellesul este pregatit sa declanseze "imediat" procedura articolului 7, care poate priva Polonia de dreptul de vot

Programul este organizat de Raiffeisen Bank si a ajuns la a saptea editie, fiind primul concurs online de proiecte de responsabilitate sociala derulat de o banca din Romania. Anul acesta, programul va sprijini financiar 10 proiecte de educatie non-formala, cu scopul de a aduce o contributie pozitiva in comunitatile in care Raiffeisen Bank este prezenta. Proiectele castigatoare vor primi granturi in valoare de 45.000 lei/proiect, echivalentul a aproximativ 10.000 de euro.