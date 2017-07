Republica Moldova: Relatia dintre Igor Dodon si Renato Usatii continua sa fie agitata. Presedintele de la Chisinau il  numeste pe primarul din Balti "bandit

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a numit pe presedintele Partidului Nostru, Renato Usatii, "bandit, balabol, cloun" (sic!) si ii transmite primarului de Balti ca poate va ajunge si el candva "presedinte... in celula din inchisoare", relateaza deschide.md.





Dodon a mai zis intr-o conferinta de presa ca Renato Usatii l-ar fi amenintat cu "rafuiala fizica".









"De ce? Cum credeti: Eu cred ca pur si simplu a depasit toate granitele.Spuneti-mi va rog, cum poti sa te asezi la masa de negocieri si sa hotarasti ceva cu cei care se comporta ca niste banditi. Te ameninta ca vor da indicatii kilerilor, probabil ca au experienta, ca sa se ocupe de presedintele Republicii Moldova, si asa mai departe. Doar fricosii actioneaza in acest fel, care stau in sauna la Rubliovka (cartier de elita din suburbia Moscovei - n.r.)", a declarat Dodon, intrebat care ar fi motivele pentru care primarul orasului Balti arunca intotdeauna cu mizerii in el.





Presedintele l-a acuzat pe Usatii ca nu a facut nimic in viata lui pentru Republica Moldova.





"La karaoke canta bine, atunci sa cante la karaoke. Clounii trebuie sa defileze la circ (sic!). Balabolii sa joace in narde. Apropo, banditii joaca astfel de jocuri. Vrei normalitate, poarta-te normal. Poate iti este ciuda ca nu tu ai devenit presedinte? Cine stie, poate va veni si timpul tau, poate ai sa ajungi presedinte undeva... in celula din inchisoare", a mai spus Dodon.





Intre cei doi politicieni au existat de-a lungul timpul mai multe schimburi de replici dure, iar ultimele acuzatii au fost lansate in luna mai de presedintele Dodon, care a sustinut ca Usatii este un "clovn" si nu are ce cauta in politica din Republica Moldova.





"Balabolul ramane balabol. Cel mult, ce-i poti incredinta: lucrul la circ. In viata sa el nu a facut nimic bun. Oamenii au incercat sa-l scoata pe Usatii din gruparea criminala, dar nu au scos criminalul din el... Despre ce sa vorbesti cu asa oameni?", a declarat anterior presedintele socialist de la Chisinau, la care Usatii a raspuns "in comparatie cu politicieni precum Dodon, Usatii nu minte, nu fura si nu tradeaza".

Relatiile dintre cei doi politicieni s-au deteriorat dupa alegerile prezidentiale din Republica Moldova, iar Usatii l-a acuzat adeseori de tradare pe Dodon si l-a numit o "papusa" manipulata de oligarhul Plahotniuc.