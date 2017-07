Francezii au ridicat un zid in jurul unui fost hotel, pentru ca acesta sa nu devina adapost pentru migrantii din Semeac

Zeci de localnici s-au implicat in ridicarea zidului cu o lungime de 18 metri si o inaltime de 1,8 metri, care blocheaza complet principala cale de acces in incinta fostului hotel Formule 1.Acestia au sustinut ca autoritatile locale nu au lansat o dezbatere publica in legatura cu posibila gazduire a 85 de migranti in cladirea din Semeac - un orasel cu 5.000 de locuitori situat la poalele muntilor Pirinei.Autoritatile locale nu au raspuns pana in acest moment fata de construirea zidului in jurul fostului hotel Formule 1."Nu suntem impotriva primirii migrantilor. Dar trebuie sa consideri si pozitia cetatenilor", a declarat purtatoarea de cuvant a protestatarilor din Semeac, Laurent Teixeira.Protestatarii au avertizat ca oraselul nu ar sa faca fata migrantilor, chiar daca autoritatile locale au de gand sa gazduiasca doar 85 de persoane in fostul hotel din Semeac.Acest hotel se numara printre cateva zeci de cladiri cumparare in ultimii ani de catre autoritatile franceze pentru a-i gazdui pe migranti, intrucat multi dintre acestia nu incap in adaposturile pentru migranti si dorm pe strazile din marile orase ale Frantei.In 2015, autoritatile franceze au oferit azil unui numar de 20.630 de refugiati, potrivit datelor stranse de agentia Eurostat.