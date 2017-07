Franta, afectata de incendii violente, cere ajutorul Europei

"Franta a solicitat doua avioane (de tip) Canadair in cadrul ajutorului european" pentru a pune capat acestor incendii devastatoare de doua zile, a declarat pentru AFP directorul general al Securitatii Civile, prefectul Jacques Witkowski.In total 19 avioane bombardiere cu apa, si anume zece de tip Canadair, sapte de tip Tracker si doua de tip Dash - un avion bombardier cu apa de talie mare - si peste 2.000 de pompieri sunt mobilizati in prezent pentru a stinge incendiile in Sud-Est.Pe teren, situatia era sub control in sudul Vaucluse si in Haute-Corse, dar ramanea delicata in Var, care este "in prezent departamentul cel mai complicat", unde rafale violente de vant nu slabeau, a anuntat prefectul zonei de securitate din sud si al Provence-Alpes-Cote d'Azur (Paca) Stephane Bouillon. In Paca, doua incendii erau in curs, la Croix-Valmer si la Saint-Maximin.In apropiere de Saint-Tropez, "la Croix-Valmer, focul este extrem de virulent si dificil de stapanit", a anuntat el la Europe1. "Focul este extrem de complex, din cauza padurii Conservatoire de pe litoral, sunt putine mijloace de acces si multe case in sector", a declarat prefectul.La fata locului, un cordon de politisti impiedicau marti masinile sa intre pe drumul care asigura o legatura intre Croix-Valmer - unde mai multi locuitori au fost evacuati - si comuna Ramatuelle."Am facut inconjurul incendiului in elicopter", a declarat un reprezentant al echipelor de interventie a pompierilor la Ramatuelle."In interior este inca de lucru. Vom aborda flancul drept, pentru a salva maximum pe litoral (inspre La Croix Valmer) si flancul stang, unde focul ameninta locuinte (spre Ramatuelle)", a adaugat el.In Haute-Corse, imagini cu incendiile care au loc in aceasta regiune sunt impresionante. Flacari inainteaza violent in vegetatia de pe insula, ameninta case, iar pompieri si politisti actioneaza peste tot in cadrul operatiunilor.Marti dimineata, in pofida faptului ca persistau zone active, incendiul care a pornit de la Olmeta-di-Tuda nu mai inainta, deoarece "vantul batea mai incet".In sudul Luberon (Vaucluse), incendiul era controlat, insa era in continuare activ pe flancul stang si in partea din spate pe dreapta, potrivit prefecturii. Pompieri au actionat toata noaptea, in special pentru a proteja satul Mirabeau.In Alpes-Maritimes, unde au ars 80 de hectare luni, la Carros, primarul comunei Charles Scibetta a descoperit marti "un peisaj lunar". "Este o catastrofa! am scapat de ceea ce e mai rau", a declarat el pentru France Info.Potrivit unui bilant provizoriu al autoritatilor, 1.800 de hectare de vegetatie au ars in Haute-Corse, alte 800 in sudul Vaucluse, in apropiere de Mirabeau, 400 la Croix-Valmer si 300 in apropiere de Saint-Maximin (Var).In total trei pompieri au fost usor raniti, iar altul a suferit arsuri de gradul doi in Var, iar 15 politisti, inclusiv 11 membri CRS, au fost usor intoxicati cu fum in Corsica, potrivit unor surse din cadrul politiei si de la prefecturi."Toata Franta se mobilizeaza", a declarat pentru France Info directorul pompierilor din Bouches-du-Rhone, numarul doi in ierarhia pompierilor din Franta, colonelul Gregory Allione, evocand o suplimentare a numarului pompierilor, "veniti din Alsacia si Lorena si de pe intregul culoar al Rhonului"."Sunt doua efecte conjugate", a apreciat colonelul Allione - o seceta care se repeta an de an" si "conditii de vant dezastruoase, cu intensificari de 70 pana la 80 de kilometri pe ora, chiar 100 de kilometri pe ora in Corsica, timp de trei sau patru zile".Colonelul Allione a indemnat "toti locuitorii sa constientizeze faptul ca in zona Marii Mediterane, in Provence, in Corsica, trebuie sa avem o atitudine cetateneasca, sa nu facem focul, sa nu fumam, sa nu facem gratar, sa nu efectuam lucrari forestiere".In contextul in care sunt in curs anchete in vederea stabilirii cauzelor acestor incendii, ofiterul apreciaza ca "exista fapte rau intentionate, exista oameni care au dat foc (...). Chistoacele de tagareta aruncate pe geamul masinii dau foc, este un lucru confirmat".