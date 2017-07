Turcia "ramane" o tara candidata la UE, da asigurari Federica Mogherini

"In mod clar Turcia este, si ramane, o tara candidata", chiar daca deschiderea de noi negocieri nu este pe agenda, a declarat Mogherini la finalul unei reuniuni UE-Turcia desfasurata la Bruxelles.Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa si comisarul european pentru extindere Johannes Hahn i-au primit, marti, pe ministrii turci ai Afacerilor externe si europene, Mevlut Cavusoglu si Omer Celik, in cadrul "dialogului politic la nivel inalt" intre cele doua parti.Mogherini a laudat importanta acestor discutii "sincere si constructive", admitand totodata ca ar fi "dificil in acest moment sa fie deschise noi capitole" in procesul de aderare la UE.Negocierile de aderare, lansate in 2005, sunt in prezent intr-un punct mort. Insa mare parte dintre tarile europene nu vor deocamdata sa faca pasul spre o suspendare formala a acestora, temandu-se sa nu provoace o ruptura definitiva cu un partener-cheie in problema migratiei si in lupta antiterorista.