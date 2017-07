Donald Trump il critica pe procurorul general al SUA in legatura cu scurgerile de informatii ale serviciilor secrete: Vreau ca Jeff Sessions sa fie mult mai ferm. Scurgerile de informatii sunt la un nivel nemaintalnit

Donald Trump l-a criticat pe procurorul general, Jeff Sessions, ca nu este suficient de ferm, in contextul speculatiilor conform carora sprijinul presedintelui pentru Sessions ar fi in scadere si a acuzat agentiile de informatii americane de scurgeri de informatii la nivel inalt, noteaza Reuters."Imi doresc ca procurorul general sa fie mai ferm cu privire la scurgerile de informatii, agentiile lasand informatii sa se scurga, cum nu s-a mai vazut, la un nivel foarte important. Nu trebuie sa lasam acest lucru sa se intample", a declarat Donald Trump in cadrul unei conferinte.Intrebat despre viitorul lui Jeff Sessions, in functia de procuror general, presedintele a afirmat ca "timpul ne va spune ce este de facut".Furia presedintelui a devenit din nou evidenta luni, cand l-a numit pe Sessions, intr-un mesaj publicat pe Twitter, "asediat". In privat, Trump a discutat in ultimele zile cu aliatii sai despre posibilele consecinte ale demiterii lui Sessions, au declarat trei persoane care au discutat recent cu liderul de la Casa Alba, citati sub acoperirea anonimatului.Trump vorbeste adesea despre schimbari in echipa, fara a le pune in practica, deci cei care au discutat cu presedintele au avertizat ca este posibil ca demiterea sa nu aiba loc prea curand sau chiar deloc.