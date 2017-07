Elvetia: Autoritatile l-au arestat pe autorul atacului cu drujba din Schaffhausen 

Suspectul a fost arestat in Thalwil, localitate situata la aproximativ 60 de kilometri sud de Schaffhausen.Franz Wrousis a fost retinut de politistii din cantonul Zurich, desi, initial, autoritatile elvetiene au emis un mandat international de arestare, temandu-se ca acesta a trecut granita in Germania.Autoritatile din Schaffhausen au anuntat ca starea victimelor este buna si ca persoana ranita cel mai grav se afla in afara oricarui pericol.