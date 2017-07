Turcia, foarte aproape de un acord cu Rusia pentru cumpararea sistemului rusesc de aparare antiracheta / Erdogan: Daca Dumnezeu o vrea, vom vedea S-400 in tara noastra

"Cu Federatia Rusa, am efectuate pasii necesari asupra acestui subiect, semnaturile au fost puse. Daca Dumnezeu o vrea, vom vedea S-400 in tara noastra", a declarat Erdogan, intr-un discurs la Ankara.Nu e clar deocamdata ce fel de semnaturi sunt avute in vedere pentru cumpararea acestui sistem de aparare. Luni, seful statului turc spunea ca discutiile legate de acest dosar sunt "in mare parte terminate"."Nu facem niciun comentariu", a reactionat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia rusa RIA Novosti.Relatiile dintre Turcia si Rusia s-au imbunatatit considerabil in ultimele luni, dupa grava criza diplomatica provocata de doborarea unui bombardier rus de catre Ankara la granita siriana, in noiembrie 2015.Daca se concretizeaza, vanzarea acestui sistem de aparare antiaeriana de ultimul tip catre o tara membra NATO risca sa starneasca nemultumirea Washingtonului, in conditiile in care relatiile dintre Turcia si SUA s-au tensionat recent."Cand e vorba de securitatea sa, o tara trebuie sa caute toate modalitatile de a o asigura in maniera cea mai adecvata posibil", a spus marti Erdogan, parca dorind sa devanseze orice critica.