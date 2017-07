Senatul Rusiei are in vedere sanctiuni impotriva Poloniei in legatura cu desfiintarea monumentelor sovietice

Polonia a adoptat o lege care autorizeaza demolarea monumentelor sovietice, considerate o relicva a unui regim totalitar. Saptamana trecuta, Ministerul de Externe rus a avertizat ca acest lucru ar incalca acordurile privind patrimoniul incheiate intre Rusia si Polonia. Peste 600.000 de militari sovietici si-au pierdut viata in Polonia in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a amintit diplomatia rusa.Ambasadorul polonez in Rusia, Wlodzimierz Marciniak, a precizat luni, citat de presa de stat rusa, ca legea poloneza se refera la interzicerea propagandei comuniste si a altor sisteme totalitare si nu la cimitirele si memorialele inchinate soldatilor sovietici.Diplomatul polonez a dat asigurari ca au fost adoptate o serie de amendamente care specifica procesul de luare a deciziilor cu privire la monumentele vizate, decizie care nu va putea fi luata "in mod arbitrar, ci pe baza concluziei unor experti". El a adaugat ca Polonia respecta profund memoria soldatilor sovietici si eroismul lor din timpul celui de-al doilea razboi mondial si nu intentioneaza sa elimine tot ce are legatura cu trecutul sovietic.La sfarsitul lui iunie, Institutul Polonez pentru Memoria Nationala (IPN) a anuntat ca monumentele dedicate gloriei Armatei Rosii, ridicate in Polonia dupa 1945, vor fi transferate intr-un fost depozit subteran de rachete nucleare sovietice, dupa ce cu un an inainte guvernul de condus de partidul Dreptate si Justitie (PiS) a decis sa stearga toate urmele dominatiei sovietice in Polonia, aminteste Agerpres.IPN, care a primit in 2016 misiunea de a demonta peste 200 de monumente ridicate in semn de "recunostinta" fata de Armata Rosie, a semnat la 29 iunie un acord cu Muzeul Razboiului Rece din Podborsko (nord-vest), unde urmeaza sa fie transferate aceste monumente.