Erdogan cere musulmanilor din intreaga lume sa viziteze si sa protejeze Ierusalimul

"As dori sa lansez un apel tuturor concetatenilor mei si musulmanilor din intreaga lume: toti cei care au posibilitatea (...) sa efectueze o vizita la Ierusalim, la moscheea Al-Aqsa", a spus Erdogan. "Veniti sa protejam impreuna Ierusalimul", a adaugat el.Autoritatile israeliene au instalat detectoare de metal la intrarile pe Esplanada Moscheilor in urma asasinarii, in 14 iulie, a doi politisti israelieni de catre trei arabi israelieni.Ca reactie, au aparut manifestatii de protest in cursul carora au izbucnit mai multe ciocniri intre palestinieni si fortele de securitate israeliene. Cinci palestinieni au fost ucisi.In aceeasi perioada, trei civili israelieni au fost ucisi de un palestinian intr-o colonie din Cisiordania ocupata.In fata acestor evenimente si la cererea Iordaniei, gestionarul oficial al locurilor sfinte musulmane din Ierusalim, Israelul a decis marti dimineata sa desfiinteze detectoarele de metal si sa le inlocuiasca cu alte masuri de securitate."Sub pretextul luptei impotriva terorismului, e vorba de o tentativa de a le lua musulmanilor moscheea Al-Aqsa", a sustinut Erdogan, intr-un discurs in fata deputatilor din partidul aflat la putere (AKP, islamo-conservator).Esplanada Moscheilor este al treilea loc sfant al Islamului si locul cel mai sacru al Iudaismului, sub numele de Muntele Templului.