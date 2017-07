Elvetia: Autoritatile au emis un mandat international de arestare pentru autorul atentatului cu drujba din Schaffhausen

La o zi dupa atac, starea victimelor este buna, iar persoana ranita cel mai grav este in afara oricarui pericol, potrivit autoritatilor din localitatea Schaffhausen.De asemenea, politia elvetiana crede ca atacatorul este in continuare inarmat cu drujba utilizata in timpul atacului.Franz Wrousis a fost condamnat de doua ori pentru posesie de arme, in 2014 si 2016. Autoritatile elvetiene au distribuit public o imagine cu suspectul, care este imbracat intr-o jacheta verde si cara trei bagaje inainte de atacul din Schaffhausen.Mai multe echipaje insotite de caini politisti si-au petrecut noaptea efectuand cautari in apropiere de granita cu Germania.Insa, oficialii din landul german Baden-Wurttemberg sustin ca nu exista nicio dovada ca suspectul a plecat din Elvetia. Atacul a avut loc luni, in jurul orei locale 10.30 (11.30 ora Romaniei), atunci cand doi angajati au fost atacati cu drujba si raniti in birourile firmei de asigurari CSS.Politistii sustin ca Franz Wrousis era un client al firmei CSS.Alti doi clienti ai firmei au avut atacuri de panica si un trecator a suferit rani superficiale in timpul operatiunii de securitate din Schaffhausen.De asemenea, autovehiculul suspectului a fost gasit luni, iar anchetatorii avertizeaza ca acesta este in continuare inarmat si agresiv.Sursa foto: Schaffhauser Polizei